России упростили ввоз бензина из-за границы

ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение временно обнулить ввозные пошлины на автомобильные бензины, а также дизельное и судовое топливо. Об этом сообщается на сайте организации.

Подобное решение должно упросить импортерам стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), процедуру ввоза вышеуказанных видов топлива и стабилизировать ситуацию на их внутренних рынках. Нулевые ввозные пошлины, как отмечается в сообщении, будут действовать до 30 июня 2026 года включительно.

Пойти на подобный шаг Совет ЕК решился в том числе на фоне проблем с доступностью бензина и дизельного топлива в России. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил снижение объемов производства на внутреннем рынке. Проблем также добавляет сезонное увеличение потребительского спроса. «Решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива», — констатировал он.

Решить проблему низкой доступности бензина и дизельного топлива в России не удается уже больше месяца. Нефтепродукты на внутреннем рынке начали резко дорожать в конце лета, стоимость основных видов на Петербургской бирже держится на высоком уровне до их пор. Подобная динамика фиксируется на фоне дефицита топлива в ряде российских регионов. С проблемами столкнулись автозаправочные станции (АЗС) в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях. До этого о трудностях с доставкой бензина заявляли в Крыму, Сибири и на Дальнем Востоке.

Усугублению кризиса способствует ряд факторов, включая проведение ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников и закрытую статистику по резервам, разгоняющих и без того ажиотажный спрос на внутреннем рынке. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще раз напомнила участникам отрасли о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен, однако это пока не привело к какому-либо результату. Если правительству не удастся договориться с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами) о сдерживании роста стоимости топлива, предупредила профильный аналитик Анастасия Бунина, в обозримом будущем россияне столкнутся с «космическими» ценами на бензин и дизельное топливо.