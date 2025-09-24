Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 24 сентября 2025Экономика

Топливный кризис в российских регионах усугубился

«Известия»: На АЗС в ряде регионов стали ограничивать объемы отпуска бензина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На автозаправочных станциях (АЗС) в ряде российских регионов стали ограничивать объемы отпуска автомобильных бензинов. Об усугубления топливного кризиса сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В некоторых сетях АЗС, уточнил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, клиентам разрешают покупать не более 10-20 литров бензина. В других временно продают только дизельное топливо. На подобные меры, объяснил он, компании вынуждены идти на фоне проблем с перебоев с доставкой бензина. Кризисная ситуация в ряде регионов наблюдается уже больше месяца, резюмировал Баженов.

В НТС пояснили, что трудности наблюдаются в общей сложности более чем в десяти российских субъектах. Негативная ситуация фиксируется, в частности, в крупнейших регионах, включая Московскую, Ленинградскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Одной из главных причин ограничений на отпуск бензина стали высокие отпускные цены производителей. В подобных условиях многие владельцы АЗС предпочитают временно остановиться продажи в надежде на скорую стабилизацию стоимости топлива. Другие игроки, пояснил собеседник газеты, заранее сформировали резервы, чтобы компенсировать резкий рост оптовых цен.

Материалы по теме:
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Перебои с бензином фиксируются в российских регионах с начала осени. Проблемы возникли в том числе в Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Глава последнего субъекта Сергей Аксенов объяснял трудности проведением ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах и сложностями с доставкой топлива.

На рекордное удорожание бензинов на бирже также повлияла закрытая статистика по запасам. Несмотря на заверения российских властей в достаточности резервов, многие участники рынка поспешили запастись топливом впрок, что привело к ажиотажному спросу. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба напомнила крупным энергетическим компаниям о недопустимости необоснованного завышения отпускных цен. В последний раз подобный сигнал был адресован компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на фоне трудной ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

    Россиянин угнал машину с ребенком и устроил ДТП

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости