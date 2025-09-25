В России решили запретить вывоз бензина из страны

Новак: Правительство России запретит вывоз бензина до конца 2025 года

Правительство России введет запрет на вывоз бензина из страны до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По словам зампредседателя правительства, до конца года также будет запрещен экспорт дизтоплива для непроизводителей.

«Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — пояснил представитель кабмина.

С начала осени основные виды топлива в России начали резко дорожать из-за внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.

В Минэнерго заявили, что ежедневно отслеживают ситуацию на топливном рынке и ведут работу по стабилизации цен на бензин.

«В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости», — подчеркнули в ведомстве.