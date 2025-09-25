Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 25 сентября 2025Экономика

В России решили запретить вывоз бензина из страны

Новак: Правительство России запретит вывоз бензина до конца 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России введет запрет на вывоз бензина из страны до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По словам зампредседателя правительства, до конца года также будет запрещен экспорт дизтоплива для непроизводителей.

«Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — пояснил представитель кабмина.

С начала осени основные виды топлива в России начали резко дорожать из-за внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.

В Минэнерго заявили, что ежедневно отслеживают ситуацию на топливном рынке и ведут работу по стабилизации цен на бензин.

«В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости», — подчеркнули в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости