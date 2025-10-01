Экономика
16:00, 1 октября 2025Экономика

В России заявили о контролируемой ситуации с бензином

Вице-премьер Новак назвал ситуацию с бензином в России абсолютно контролируемой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ситуация с бензином в российских регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Об этом в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, Минэнерго работает со всеми регионами в штатном режиме. Наблюдаются только «отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам». Ими в ручном режиме занимается профильное ведомство, обеспечивая поставки.

Новак добавил, что российские предприятия продолжат отправлять топливо на экспорт после того, когда предложение на внутреннем рынке превысит спрос. В настоящее время до конца года продажа бензина за рубеж запрещена полностью, а дизельного топлива — только для непроизводителей.

До этого стало известно о предложении Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обнулить равные пяти процентам ввозные пошлины на импорт автомобильных бензинов из Китая, Южной Кореи и Сингапура. По мнению чиновника, это решение увеличит привлекательность закупок бензина за рубежом и даст возможность компенсировать выпавшие из-за внеплановых ремонтов объемы производства.

По его оценкам, позволит каждый месяц страна сможет получать не менее 450 тысяч тонн топлива, из которых более 350 тысяч придется на бензин, а еще 100 тысяч — на дизельное топливо. Вместе с тем Новак не исключил, что даже в этом случае могут возникнуть риски ухудшения ситуации на заправках. Еще до этого Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные пошлины на топливо до 30 июня 2026 года включительно.

Ранее в среду, 1 октября, министр энергетики России Сергей Цивилев предположил, что проблема с доступностью бензина для населения в Крыму и Севастополе будет полностью решена к концу октября, а пока обстановка останется нстабильной.

