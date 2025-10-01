Названы сроки решения проблемы с бензином в Крыму

Глава Минэнерго Цивилев пообещал решить проблему с бензином в Крыму к ноябрю

До конца октября проблема с бензином в Крыму и Севастополе будет полностью решена. Такие сроки назвал министр энергетики России Сергей Цивилев, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы Севастополя Михаила Развожаева.

«Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца», — признал федеральный чиновник. В свою очередь, губернатор заверил, что волна ажиотажа сходит на нет, а поставки идут.

Глава Крыма Сергей Аксенов, также присутствовавший на встрече, рассказал, что сформированные предложения по решению проблемы до конца недели направят президенту страны Владимиру Путину. «Понимание есть, что делать. Ситуацию мы точно преодолеем. Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения», — заверил он.

Ранее на этой неделе Аксенов и Развожаев рассказали о введении лимита на продажу бензина в одни руки в размере 30 литров. Чиновники попросили жителей региона не покупать топливо впрок. В комментариях к сообщениям местные жители пожаловались на многочасовые очереди на заправках и резкий рост цен.

По словам главы Крыма, перебои с топливом на полуострове связаны с сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что объясняется необходимостью срочных ремонтов из-за атак беспилотников. По оценке агентства количественной информации «Сиала», к концу сентября простаивали уже 38 процентов мощностей первичной переработки нефти.