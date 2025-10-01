Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 1 октября 2025Экономика

Названы сроки решения проблемы с бензином в Крыму

Глава Минэнерго Цивилев пообещал решить проблему с бензином в Крыму к ноябрю
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

До конца октября проблема с бензином в Крыму и Севастополе будет полностью решена. Такие сроки назвал министр энергетики России Сергей Цивилев, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы Севастополя Михаила Развожаева.

«Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца», — признал федеральный чиновник. В свою очередь, губернатор заверил, что волна ажиотажа сходит на нет, а поставки идут.

Глава Крыма Сергей Аксенов, также присутствовавший на встрече, рассказал, что сформированные предложения по решению проблемы до конца недели направят президенту страны Владимиру Путину. «Понимание есть, что делать. Ситуацию мы точно преодолеем. Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения», — заверил он.

Ранее на этой неделе Аксенов и Развожаев рассказали о введении лимита на продажу бензина в одни руки в размере 30 литров. Чиновники попросили жителей региона не покупать топливо впрок. В комментариях к сообщениям местные жители пожаловались на многочасовые очереди на заправках и резкий рост цен.

По словам главы Крыма, перебои с топливом на полуострове связаны с сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что объясняется необходимостью срочных ремонтов из-за атак беспилотников. По оценке агентства количественной информации «Сиала», к концу сентября простаивали уже 38 процентов мощностей первичной переработки нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Названы сроки решения проблемы с бензином в Крыму

    В Госдуме призвали ввести в школьную программу песни скандальной российской артистки

    Российские таможенники показали на видео задержание трансвестита с кокаином в теле

    В США назвали «первую жертву» в случае войны НАТО с Россией. О чем речь?

    Дания признала невозможность полностью защититься от БПЛА

    Отправившийся в армию российский актер получил увольнение в честь премьеры фильма

    Баран устроил разгром в российском магазине

    Выявлена скрытая опасность сменной работы для здоровья

    Любителей объедаться предостерегли от популярного метода борьбы с чувством тяжести

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости