В Крыму ограничили продажи бензина

Аксенов: Продажи бензина в Крыму ограничили 30 литрами в одни руки

Продажи бензина в Крыму ограничили 30 литрами в одни руки. Об этом заявил губернатор региона Сергей Аксенов.

Глава республики заявил, что ограничение на объем продажи топлива приняли по итогам рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров в Крыму.

«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал Аксенов.

В рамках встречи стороны также обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации и зафиксировали на ближайший месяц стоимость дизельного топлива на уровне до 75 рублей за литр, бензина марки АИ-92 — до 70 рублей, бензина марки АИ-95 — до 76 рублей за литр и бензина марки АИ-95 Премиум — до 80 рублей за литр соответственно.

Аксенов объяснял перебои с топливом на полуострове сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По оценке «ОМТ-Консалт» на начало прошлой недели, в Крыму и Севастополе возможности продавать топливо лишилась уже половина заправок.

Ранее аналогичное решение приняли в Севастополе: с понедельника, 29 сентября, на всех заправках ограничили продажи до 30 литров в одни руки. Как рассказал глава города Михаил Развожаев, власти рассчитывают, что такой режим позволит постепенно накопить топливо на всех заправках, чтобы те вернулись к обычному графику работы. Чиновник заверил, что бензин в город привозится в «режиме нон-стоп», но ажиотаж на АЗС не позволяет работать, как раньше.

