Простои на российских НПЗ достигли рекордного уровня

РБК: На НПЗ в России простаивают рекордные 38 % мощностей первичной переработки

По состоянию на 28 сентября на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не работают 38 процентов мощностей первичной переработки нефти (338 тысяч тонн в сутки). На рекордном уровне простои находятся всю вторую половину сентября. Об этом со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала» сообщает РБК.

Доступные мощности переработки эксперты оценивают в 555 тысяч тонн в сутки. Как указал представитель агентства Владимир Никитин, главной причиной проблемы стали атаки беспилотников, на них приходится до 70 процентов всех случаев простоев.

При этом устранение проблемы может затянуться, так как для компенсации выбывших мощностей значительная доля плановых ремонтов НПЗ была отложена. Поэтому в будущем число простоев не сможет сократиться быстро, иначе возрастет угроза аварий.

Совокупный объем доступных мощностей для выпуска бензина на нефте- и конденсатоперерабатывающих предприятиях в августе упал на 6 процентов по сравнению с июлем, а в сентябре — еще на 18 процентов. По дизельному топливу речь идет о 7 и 20 процентах соответственно.

Управляющий партнер трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко признал, что прогнозировать нормализацию производства и поставок сложно, потому что нынешняя ситуация не имеет прецедентов в российской истории. По его мнению, административные решения не в состоянии полностью снять напряженность, а с началом холодов рынку потребуются дополнительные объемы дизельного топлива.

В том же материале сообщается, что на Петербургской бирже резко увеличились продажи топлива из Белоруссии. Кроме того, часть бензина и дизтоплива идет в Россию по прямым контрактам. Несмотря на все меры, в ряде регионов России на заправках наблюдается дефицит бензина, а власти вводят ограничения по продаже бензина в одни руки.

Две недели назад глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что из-за требований правительства по стабилизации топливного рынка компания отложит ремонт на Омском нефтеперерабатывающем заводе и максимально увеличит производство.