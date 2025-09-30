Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:41, 30 сентября 2025Экономика

Простои на российских НПЗ достигли рекордного уровня

РБК: На НПЗ в России простаивают рекордные 38 % мощностей первичной переработки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

По состоянию на 28 сентября на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не работают 38 процентов мощностей первичной переработки нефти (338 тысяч тонн в сутки). На рекордном уровне простои находятся всю вторую половину сентября. Об этом со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала» сообщает РБК.

Доступные мощности переработки эксперты оценивают в 555 тысяч тонн в сутки. Как указал представитель агентства Владимир Никитин, главной причиной проблемы стали атаки беспилотников, на них приходится до 70 процентов всех случаев простоев.

При этом устранение проблемы может затянуться, так как для компенсации выбывших мощностей значительная доля плановых ремонтов НПЗ была отложена. Поэтому в будущем число простоев не сможет сократиться быстро, иначе возрастет угроза аварий.

Совокупный объем доступных мощностей для выпуска бензина на нефте- и конденсатоперерабатывающих предприятиях в августе упал на 6 процентов по сравнению с июлем, а в сентябре — еще на 18 процентов. По дизельному топливу речь идет о 7 и 20 процентах соответственно.

Материалы по теме:
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Управляющий партнер трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко признал, что прогнозировать нормализацию производства и поставок сложно, потому что нынешняя ситуация не имеет прецедентов в российской истории. По его мнению, административные решения не в состоянии полностью снять напряженность, а с началом холодов рынку потребуются дополнительные объемы дизельного топлива.

В том же материале сообщается, что на Петербургской бирже резко увеличились продажи топлива из Белоруссии. Кроме того, часть бензина и дизтоплива идет в Россию по прямым контрактам. Несмотря на все меры, в ряде регионов России на заправках наблюдается дефицит бензина, а власти вводят ограничения по продаже бензина в одни руки.

Две недели назад глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что из-за требований правительства по стабилизации топливного рынка компания отложит ремонт на Омском нефтеперерабатывающем заводе и максимально увеличит производство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии начал «крестовый поход» на фон дер Ляйен

    Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

    Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

    Фон дер Ляйен назвали отстойной

    В России предложили отменить некоторые льготы по НДС

    Компаньон бывшего главы Совета судей России попал под стражу по делу о мошенничестве

    Бывший генсек НАТО рассказал о несговорчивости Зеленского

    В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

    Пугачева сохранила права на 166 песен в России

    В США предупредили Россию о последствиях размещения ядерного оружия в Южной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости