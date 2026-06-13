Страна НАТО дважды поднимала в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

Швеция дважды поднимала в воздух Gripen для сопровождения самолетов РФ в Балтийском море

Швеция дважды поднимала в воздух истребители JAS 39 Gripen, чтобы сопроводить российские военные самолеты над Балтийским морем. Об этом пишет издание SVT.

Как сообщила в беседе с изданием пресс-секретарь Шведских вооруженных сил Ханна Херлин, инцидент произошел 12 июня. Истребители были подняты, поскольку российские самолеты находились вблизи шведского воздушного пространства.

Их сопровождали до тех пор, пока они не отлетели на безопасное расстояние. После этого самолеты отправились, согласно предположениям военнослужащих, в Калининград. Нарушения воздушного пространства страны НАТО зафиксировано не было. «Мы постоянно следим за нашим воздушным пространством и прилегающими районами», — заявила Херлин.

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