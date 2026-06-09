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16:28, 9 июня 2026Мир

В Швеции назвали главную цель Запада в конфликте на Украине

Берн: Запад эксплуатирует Украину для нанесения военного поражения России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Западные страны не заинтересованы в защите Украины, их истинная цель заключается в ослаблении России. Такое мнение выразил шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала SwebbTV.

«Запад совершенно не заинтересован в защите Украины (...). Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать», — заявил эксперт.

Берн добавил, что Запад использует украинцев для нанесения военного поражения России.

Ранее министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что украинским мужчинам призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза, а в последующем — отправлять их обратно на родину. Он пояснил, что для Швеции важно обеспечить защиту украинцам, но при этом украинские мужчины должны оставаться в своей стране, чтобы выиграть в конфликте.

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