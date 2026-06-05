В Швеции заявили о поддержке ограничений для украинцев в ЕС

Форсселл: В Швеции намерены поддерживать ограничения для украинцев в ЕС

Украинским мужчинам призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза (ЕС), а в последующем — отправлять их обратно на родину. Такое заявление сделал министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл, пишет The Guardian.

Он пояснил, что для Швеции важно обеспечить защиту украинцам, но при этом украинские мужчины должны оставаться в своей стране, чтобы выиграть в конфликте.

Этим летом стоимость электроэнергии в Норвегии и Швеции вырастет из-за низкой выработки гидро- и атомных электростанций, а также высоких цен на газ.