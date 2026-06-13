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15:48, 13 июня 2026Силовые структуры

Подростки убили 15-летнюю девочку в российском регионе

Двое подростков убили 15-летнюю девочку в Свердловской области
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двое подростков убили 15-летнюю девочку в российском регионе. Данную информацию подтвердила изданию E1.RU мать погибшей.

Трагедия произошла в Краснотурьинске, Свердловская область. Двое парней заманили Алену (имя изменено) за гаражи, где, предположительно, сначала ее избили. Затем один из них набросился на школьницу с ножом. Девочку нашли спустя несколько часов, она скончалась в реанимации.

«Ее били и душили, пока она не захрипела. Когда она уже не могла говорить, один из них достал нож и дважды ударил ее в живот», — рассказала мать погибшей.

Отмечается, что напавший с ножом подросток обиделся, что его возлюбленная захотела расстаться с ним и вновь начать общаться с Аленой — ее лучшей подругой, с которой парень запрещал контактировать. После этого он с приятелем решил расправиться с девочкой.

В настоящее время лишившие жизни школьницу подростки находятся под стражей. При этом проводится экспертиза для установления подробностей произошедшего. В том числе предстоит установить наличие или отсутствие следов борьбы и факта изнасилования.

Ранее в июне сообщалось, что в Республике Тыва задержали двух 16-летних школьников, подозреваемых в жестокой расправе над подростком.

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