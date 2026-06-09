Два школьника расправились с 14-летним подростком в российском регионе

В Туве 16-летние школьники забили подростка ножом и камнем

В Республике Тыва задержали двух 16-летних школьников, подозреваемых в жестокой расправе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 31 мая около 23 часов на улице Центральной в городе Ак-Довурак двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения молодых людей набросились на 14-летнего подростка, с которым у них был старый конфликт. Они нанесли ему удары ножом и камнем. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Ставропольском крае в городе Невинномысске пьяный подросток ударил ножом подругу матери во время застолья.