Пьяный подросток во время застолья напал с ножом на подругу матери

ГТРК «Ставрополь»: В Невинномысске пьяный подросток ударил ножом подругу матери

В Ставропольском крае, в городе Невинномысск, пьяный подросток ударил ножом подругу матери во время застолья. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополь».

«15-летний подросток распивал спиртное вместе со своей матерью и ее подругой. Во время застолья между школьником и подругой матери произошел конфликт из-за взаимных оскорблений», — сказано в материале.

Подросток взял нож и нанес женщине несколько ударов. Она скончалась на месте. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

