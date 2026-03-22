09:55, 22 марта 2026

Пьяный подросток во время застолья напал с ножом на подругу матери

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ставропольском крае, в городе Невинномысск, пьяный подросток ударил ножом подругу матери во время застолья. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополь».

«15-летний подросток распивал спиртное вместе со своей матерью и ее подругой. Во время застолья между школьником и подругой матери произошел конфликт из-за взаимных оскорблений», — сказано в материале.

Подросток взял нож и нанес женщине несколько ударов. Она скончалась на месте. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, все началось с того, что пьяный петербуржец разбил бокал и начал есть стекло.

