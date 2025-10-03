Экономика
09:17, 3 октября 2025

Проблемами с топливом в России занялась прокуратура

Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за дефицита топлива в регионе
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Дефицит топлива в отдельных районах Хабаровского края заинтересовал региональную прокуратуру. Ведомство в своем Telegram-канале сообщило о начале проверки, в рамках которой особое внимание будет уделено вопросам ценообразования.

По данным прокуроров, топливо пропало с заправок в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. В настоящее время идут поставки в первые два района, решается вопрос о доставке топлива в третий.

Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо в названные районы края. «При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение нарушений закона», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал рабочее совещание для борьбы с топливным кризисом. Он назвал недопустимой ситуацию, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода, а его жители страдают от нехватки топлива и вынуждены часами искать его или приобретать с рук по завышенной стоимости.

Накануне, 2 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн отправил срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы та поспособствовала снижению розничных цен на бензин в регионе. Также он призвал автовладельцев не провоцировать ажиотаж и не приобретать топливо про запас, чтобы в области не начался дефицит топлива.

Вместе с тем вице-премьер Александр Новак отмечает, что ситуация с бензином в регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен.

