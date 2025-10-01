Губернатор отреагировал на топливный кризис в двух районах российского региона

Демешин назвал недопустимой ситуацию с топливом в двух районах Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал рабочее совещание для борьбы с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Об этом он написал в своем Telegram-канале, назвав ситуацию недопустимой.

«Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода», — отреагировал глава региона. Уточнив, что накануне на побережье Татарского пролива по железной дороге доставили 117 тонн бензина Аи-95 и «все шесть АЗС работают», он поручил зампреду краевого правительства Ирине Горбачевой решить за две недели вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу.

«Будем работать с причиной проблемы, а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточно топлива на бирже», — пообещал Демешин.

По данным РБК, в указанных районах единственный поставщик бензина и дизеля ввел ограничения на продажу топлива в одни руки.

Правительство России 30 сентября продлило срок действия запрета на экспорт бензина до конца текущего года и распространило его на поставки дизельного топлива за рубеж непроизводителями. До этого дизель подорожал за две недели на 14 процентов. На фоне роста цен и перебоев с поставками на рынке указывали, что сроки доставки по железной дороге бензина и дизельного топлива затягиваются.