16:59, 30 сентября 2025Экономика

Непроизводителям запретили вывоз дизеля из России

В РФ продлили запрет на экспорт бензина и ввели его для непроизводителей дизеля
Дмитрий Воронин

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина до конца текущего года, действующий для всех участников рынка. Его дополнили запретом для непроизводителей, который касается экспорта дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет для всех видов топлива будет действовать до 31 декабря 2025 года, уточнили в правительстве, отметив, что власти продолжают работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

О том, что соответствующее решение в отношении дизеля может быть принято в случае обострения ценовой ситуации, СМИ писали еще в июле. При этом экспорт этого вида топлива упал еще раньше, в начале лета.

После того, как дизель за две недели подорожал на 14 процентов, Петербургская биржа 23 сентября снизила в 50 раз, до 0,01 процента, максимально возможный рост его стоимости на торгах. Аналитики тогда назвали такой шаг сигналом о готовности к более жестким мерам, включая запрет на экспорт.

