Непроизводителям запретили вывоз дизеля из России

В РФ продлили запрет на экспорт бензина и ввели его для непроизводителей дизеля

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина до конца текущего года, действующий для всех участников рынка. Его дополнили запретом для непроизводителей, который касается экспорта дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет для всех видов топлива будет действовать до 31 декабря 2025 года, уточнили в правительстве, отметив, что власти продолжают работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

О том, что соответствующее решение в отношении дизеля может быть принято в случае обострения ценовой ситуации, СМИ писали еще в июле. При этом экспорт этого вида топлива упал еще раньше, в начале лета.

После того, как дизель за две недели подорожал на 14 процентов, Петербургская биржа 23 сентября снизила в 50 раз, до 0,01 процента, максимально возможный рост его стоимости на торгах. Аналитики тогда назвали такой шаг сигналом о готовности к более жестким мерам, включая запрет на экспорт.