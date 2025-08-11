Поставки российского дизельного топлива за рубеж упали

«Ъ»: Морской экспорт дизельного топлива из России в июне упал на 14 % к маю

По итогам июля морской экспорт дизельного топлива из России упал на 0,16 процента по сравнению с июнем, до 3,36 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на подсчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом, июньское падение на 14 процентов по сравнению с маем компенсировать не удалось, напротив, ситуация даже немного ухудшилась. По оценкам аналитиков, главным образом на ситуации сказывается снижение поставок в Бразилию почти в два раза, до 268,3 тысячи тонн. Также на 14,07 процента, до 1,14 миллиона тонн сократились поставки в Турцию.

По оценкам аналитиков, выпавшие объемы Бразилия заместила покупками в Индии и США, что может быть связано с угрозами президента США Дональда Трампа ввести повышенные пошлины в отношении покупателей российской продукции. На прошлой неделе он уже подписал указ о введении таких мер с 27 августа в отношении Индии в связи с закупками нефти в России.

В августе в числе новых факторов, заставляющих ожидать продолжение падения экспорта, стало возобновление атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и остановка ряда предприятий для срочного ремонта.

Аналитик рынков нефти «Пролеум» Андрей Дьяченко подсчитал, что за первые шесть дней месяца среднесуточный экспорт дизеля упал на четверть, такая тенденция наблюдается почти у всех поставщиков. По его мнению, уже нанесенный ущерб не получится компенсировать за счет резервов или переноса сроков ремонтов, так что следует ожидать нового сокращения поставок.

Вместе с тем эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков заметил, что у России имеются незадействованные мощности по производству дизельного топлива, поэтому при необходимости компании в состоянии в сжатые сроки нарастить производство.

В конце прошлой недели стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже впервые в истории поднялась выше 80 тысяч рублей за тонну. Такой рост также связывают с сокращением производства, сгладить негативные последствия которого пока не помогает даже полный запрет на экспорт бензина, введенный с начала августа.