12:08, 23 сентября 2025Экономика

В России ужесточили правила биржевых торгов дизельным топливом

ТАСС: Максимально возможный рост биржевой стоимости дизеля снизили в 50 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Петербургская биржа со вторника, 23 сентября, установила предельные границы колебания цены на дизельное топливо в диапазоне от плюс 0,01 процента до минус 20 процентов от рыночной цены по биржевому инструменту. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, уточняет агентство, максимально возможный рост цены при торгах за сутки, составлявший ранее 0,5 процента, сократился в 50 раз, а нижняя отметка осталась неизменной.

Ранее о том, что инициатива об ужесточении правил биржевой торговли этим видом топлива обсуждается Минэнерго писал «Коммерсантъ». Собеседники издания предположили, что решению ситуации с ценами на дизель, подорожавший за две недели на 14 процентов, помогут, скорее, не новые ограничения, а завершение ремонтов на НПЗ в конце сентября.

Биржевая стоимость дизеля уже превысила 71 тысячу рублей за тонну. На прошлой неделе сообщалось также, что торги с поставками в регионе Сибирь и Дальний Восток не проводились вовсе из-за отсутствия предложения.

