Биржевые цены на дизтопливо в России обновили максимум

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже подошла к 70 тысячам рублей за тонну

По итогам торгов на Петербургской бирже в четверг, 18 сентября, стоимость дизельного топлива продолжила расти, дойдя до 69 595 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такой результат стал максимумом с сентября 2023 года, когда рекордное повышение цен на дизтопливо сбили только с помощью запрета на экспорт.

Стоимость бензина Аи-95 за сессию выросла на 0,24 процента, до 79 257 рублей, что меньше результата начала месяца, но выше рекордов в прошлые периоды. Бензин Аи-92 с достигнутого накануне рекордного уровня подешевел на 30 рублей, до 73 164 рублей за тонну.

С начала месяца дизельное топливо подорожало уже на девять тысяч рублей за тонну. При этом торги с поставками в регионе Сибирь и Дальний Восток не проводятся вовсе из-за отсутствия предложения.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что в связи с требованиями правительства по стабилизации цен на топливо компания перенесет сроки планового ремонта Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и увеличит выпуск на нем на 14 процентов для удовлетворения внутреннего рынка.