В российском регионе продажи бензина ушли на черный рынок

DVHAB: В городах Хабаровского края пожаловались на отсутствие бензина на АЗС

Жители населенных пунктов Советская Гавань и Ванино в Хабаровском крае жалуются на почти полное отсутствие бензина на заправках, из-за чего почти все продажи уходят на черный рынок. Об этом сообщает региональный портал DVHAB.

Проблемы начались в конце прошлой недели. С того момента на одних заправках топлива нет вообще, на других продают в определенные часы 20-30 литров в одни руки, чего иногда недостаточно даже для того, чтобы доехать до следующей АЗС.

Многие водители ищут способы купить топливо с рук и готовы платить более 100 рублей за литр. Они координируются в чатах, чтобы оперативно узнавать, куда привезли бензин и на каких условиях его можно приобрести.

Автовладельцы утверждают, что активнее всех действуют перекупщики, которые занимают очереди с утра, а потом оставляют объявления в социальных сетях.

Как отмечает издание, власти не видят сложностей с завозом бензина в регион, а проблемы списывают с ситуацией на бирже и искусственно созданным ажиотажем. В понедельник, как утверждают в социальных сетях, бензин несколько часов был на нескольких заправках, после чего пропал везде. Заправиться за это время успели не все желающие.

Между тем глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 29 сентября в городе введено ограничение продажи бензина марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на всех заправках сети ТЭС. Он выразил надежду, что такой режим позволит снять ажиотаж, вызванный нехваткой топлива.

В комментариях к сообщению подписчики губернатора уверяют, что проводят в очередях на заправки много часов, однако нередко топливо кончается до того, как они успевают наполнить бак.

Ранее компания «ОМТ-Консалт» подсчитала, что на начало прошлой недели в Крыму и Севастополе возможности продавать топливо лишилась уже половина заправок. Главной причиной в Крыму называют сокращение выпуска топлива нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), что связано с внеплановыми ремонтами из-за атак беспилотников.