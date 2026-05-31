Захарова высказалась о деле стран Прибалтики о дискриминации русских людей

Захарова: Странам Прибалтики не избежать суда ООН по делу о дискриминации русских людей

Странам Прибалтики не избежать суда Организации объединенных наций (ООН) по делу о дискриминации русских людей. Позицию по этому вопросу высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь идет о споре с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. При этом каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений», — обозначила Захарова, уточнив, что по этому делу на данный момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования.

По ее словам, отказ от переговоров и неконструктивная реакция прибалтийских стран на претензии российской стороны могут довести до передачи дела на рассмотрение Международного суда ООН, что может произойти уже до конца 2026 года.

«Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел», - заключила дипломат, добавив, что с учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет.

В начале 2026 года Россия направила обращение в адрес верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии.

Позднее МИД отметили, что все попытки решить конфликт из-за ущемления прав русских в странах Прибалтики мирным путем оказались безрезультатными, из-за чего было принято решение обратиться в Международный суд.