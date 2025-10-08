В российском регионе начали останавливаться продажи бензина

Сеть АЗС «Прайм» в Новосибирске сообщила об остановке продажи бензина Аи-92

Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС «Прайм» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила о прекращении продажи бензина Аи-92 на большинстве заправок из-за остановки отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Со среды, 8 октября, такое топливо отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.

Сеть «Прайм» насчитывает 27 заправок в Новосибирске и Новосибирской области, некоторые из них работают по договору франшизы. Компания была основана в 1994 году.

За последние дни ограничения на продажу бензина на отдельных сетях АЗС ввели сразу в нескольких российских регионах. Так, тюменская сеть Н-1 не продает в одни руки больше 30 литров Аи-92 и Аи-95, а на заправках ТПК, работающих в том же регионе, бензин Аи-95 отпускают только по топливным картам.

В Свердловской области покупатели сталкиваются с различными ограничениями (отсутствие одного вида топлива или ограничение на продажу) на заправках сетей АЗС Tamic Energy, Varta, «Караван» и «Башнефть».

С прошлой недели заправки Tamic Energy в Челябинской области отпускают не более 30 литров бензина на одну машину в сутки. Власти региона признали проблему с бензином, но подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Впрочем, представители независимых АЗС региона считают ситуацию очень серьезной, потому что отгружать топливо с НПЗ перестали полностью.

Дольше всего ограничения действуют в Севастополе и Крыму, которые раньше прочих регионов столкнулись с дефицитом топлива. Между тем в оперативном штабе соседнего Краснодарского края назвали временными возможные ограничения на продажу топлива на отдельных заправках региона. Чиновники опровергли возможность массового закрытия АЗС в муниципалитетах из-за дефицита бензина.