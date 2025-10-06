Возможные ограничения на АЗС на Кубани назвали временными

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края назвали ограничения на АЗС временными

Возможные ограничения на продажу топлива на отдельных заправках Кубани являются временными. Так их назвали в оперативном штабе региона.

Как отмечают в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ и ТЭК), ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле — в регионе работают более тысячи АЗС и продажа бензина и дизельного топлива ведется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути.

«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой», — пояснили в ведомстве.

Ранее Ассоциация товарных брокеров (АТБ), на долю которой приходится 17 процентов спроса на Петербургской бирже, обратилась к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой разобраться с поставками уже купленного топлива. Продавцы регулярно срывают сроки поставок партий бензина и дизельного топлива, за которые уже было заплачено, пояснили представители отрасли, в результате у независимых АЗС топливо существует только на бумаге, а получить его для розничных продаж не удается.

2 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой поспособствовать снижению розничных цен на бензин. Также он призвал автовладельцев не закупать топливо впрок и не провоцировать дефицит.