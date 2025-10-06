Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 6 октября 2025Экономика

Возможные ограничения на АЗС на Кубани назвали временными

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края назвали ограничения на АЗС временными
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Возможные ограничения на продажу топлива на отдельных заправках Кубани являются временными. Так их назвали в оперативном штабе региона.

Как отмечают в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ и ТЭК), ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле — в регионе работают более тысячи АЗС и продажа бензина и дизельного топлива ведется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути.

«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой», — пояснили в ведомстве.

Ранее Ассоциация товарных брокеров (АТБ), на долю которой приходится 17 процентов спроса на Петербургской бирже, обратилась к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой разобраться с поставками уже купленного топлива. Продавцы регулярно срывают сроки поставок партий бензина и дизельного топлива, за которые уже было заплачено, пояснили представители отрасли, в результате у независимых АЗС топливо существует только на бумаге, а получить его для розничных продаж не удается.

2 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой поспособствовать снижению розничных цен на бензин. Также он призвал автовладельцев не закупать топливо впрок и не провоцировать дефицит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

    Доктор Мясников сделал бункер для кур

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости