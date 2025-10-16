Экономика
11:52, 16 октября 2025Экономика

На заправках в России стали разбавлять бензин

Эксперт Валько: На заправках в РФ стали разбавлять бензин ради удержания цен
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На автомобильных заправках в России стали разбавлять бензин. Махинации с топливом проводят ради удержания цен, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

По словам эксперта, в стране все чаще стал появляться некачественный бензин. Так, недавно стало известно о массовых поломках кроссоверов китайской Geely — представители компании заявили, что проблема могла возникнуть из-за «возможных отклонений состава и качества топлива, используемого на территории России».

«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах», — пояснил Валько.

Эксперт напомнил о ситуации на рубеже 2000-х и 2010-х годов в России — после заправки на некоторых АЗС можно было сразу ехать в автосервис. Китайские производители решили бороться с проблемой, меняя программное обеспечение, чтобы автомобили могли потреблять топливо более низкого качества, однако в масштабах страны нужно ужесточать контроль качества бензина со стороны ответственных органов, предложил он.

В Международном энергетическом агентстве насчитали 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах с начала августа, что привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту биржевых и розничных цен.
Аналитики полагают, что российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов беспилотников, не раньше середины 2026 года.

Национальный автомобильный союз предложил ввести потолок цен на АЗС, чтобы ограничить рост стоимости бензина и дизельного топлива. Если власти одобрят такой шаг, то цены на заправках немедленно вырастут, причем не только у независимых сетей, предупредила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

