Китайский автогигант отреагировал на поломки своих машин в России

Geely: Проблемы с моторами автомобилей в России не носят массового характера

Поломки двигателей кроссоверов Geely в России единичны, подобная проблема не носит массового характера. Об этом сообщает отраслевое издание Autonews со ссылкой на заявление пресс-службы китайского концерна.

В компании осведомлены о вышеуказанной проблеме и предпринимают меры для ее решения, отметили в Geely. Сотрудники концерна в настоящее время проводят ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем, пояснили в пресс-службе автогиганта.

Эти меры предпринимаются с целью адаптации двигателей кроссоверов Geely к «возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории России», добавили представители компании. После завершения сервисных кампаний «потребительские свойства» этих автомобилей должны улучшиться, заключили в китайской автокомпании.

О проблемной работе двигателей кроссоверов Geely в России ранее сообщал Telegram-канал Baza. Утверждалось, что моторы этих автомобилей стали выходить из строя во время движения. Главной причиной сбоя назывался заводской брак. Эти проблемы затронули ряд моделей Geely, включая популярные у россиян Monjaro, Cityray и Boyue Pro 2025 года выпуска. Жалобы владельцев были связаны в том числе с дерганием автомобилей и задымлением двигателя на ходу. Если автомобиль был приобретен по параллельному импорту, устранить неисправность мотора в фирменных салонах Geely не получится. Российское представительство марки не осуществляет гарантийное обслуживание машин, приобретенных по такой схеме, отметили представители китайского концерна.

Это не первая проблема, о которой сообщают российские владельцы автомобилей Geely. Владельцы кроссоверов Monjaro в 2025 году столкнулись с трудностями при использовании подушек безопасности. Отмечалось, что они могут не сработать во время столкновения. При этом представители Geely далеко не всегда берутся за устранение неисправностей. Россияне, в частности, жаловались на игнорирование просьб организовать экспертизу, а также отказ заменить по гарантии заднее стекло. В концерне ответили, что сервисные кампании распространяются только на автомобили, приобретенные у официальных дилеров.