14:03, 15 мая 2026

Нефтяники подтвердили подготовку госрегулирования цен на бензин

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Договоренности по поставкам топлива на внутренний рынок между нефтяными компаниями и Минэнерго ожидаются, они будут работать на «развитие страны, на поддержку топливно-энергетического комплекса и на социальную стабильность». Об этом заявил глава «Татнефти» Наиль Маганов, передает «Интерфакс».

«Соглашения готовятся, все идет по плану. <…> Мы будем следовать духу этих соглашений», — подчеркнул он.

Речь идет о принятом в конце апреля решении правительства подписать с нефтяными компаниями документы по таким темам, как регулирование объемов поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и розничных цен на них. Еще одной стороной при подписании соглашений должна стать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В перечень компаний, с которыми хотят договориться власти, вошли владельцы как минимум одного нефтеперерабатывающего завода мощностью более миллионов тонн в год.

Источники на рынке указывали, что ранее Минэнерго рассылало рекомендации по поставкам на внутренний рынок, но соглашения сделают их заметно более весомыми. Главное требование заключается в том, чтобы сдержать рост цен на АЗС в рамках официальной инфляции.

Пересмотр рекомендаций Минэнерго по поставкам и ценам будет возможен после обсуждения с предприятиями и в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, например, из-за необходимости внепланового ремонта в результате пожара после атаки дронов.

