09:38, 22 апреля 2026Экономика

В России введут план по производству бензина

«Интерфакс»: Минэнерго приготовилось ввести планы по производству нефтепродуктов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Минэнерго России подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями, в рамках которых последние обязуются исполнять спускаемые сверху планы по производству нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

Перед подписанием соглашений, указывают они, должно появиться соответствующее постановление правительства. Сами документы предполагают, что ведомство будет рекомендовать нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) объемы производства и отгрузок на внутренний рынок, продаж на бирже и экспорта бензина и дизельного топлива класса 5.

Производители должны будут стараться соответствовать требованиям при наличии «производственных и логистических возможностей» и соответствующего спроса на внутреннем рынке. При этом поставки внутри страны должны быть в приоритете по всем каналам реализации.

Одновременно нефтяников обяжут сохранить повышение розничных цен по дизтопливу и бензину в рамках официальной инфляции с учетом изменения фискальной нагрузки в части ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. В то же время у компаний есть право обсуждать с Минэнерго пересмотр рекомендаций в случае «наступления обстоятельств непреодолимой силы», например, аварий на НПЗ.

Как отмечают собеседники агентства, министерство и ранее рассылало рекомендации по поставкам на внутренний рынок, но после заключения соглашений они приобретут заметно большую силу.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Минэнерго подпишет соглашения с нефтяными компаниями об увеличении поставок внутри страны. До этого правительство ввело полный запрет на экспорт бензина (за исключением поставок по межгосударственным соглашениям) до конца июля.

