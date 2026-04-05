В российском регионе от удара дронов пострадали НПЗ и ТЭЦ

НПЗ и ТЭЦ в Нижегородской области получили повреждения в результате атаки БПЛА

В результате ночного налета дронов на Нижегородскую область получили повреждения два объекта на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

В общей сложности в атаке участвовали 30 БПЛА. По словам главы региона, все они были сбиты, а возгорание связано с падением обломков. В настоящее время пожар локализован, то есть распространение огня остановлено.

Повреждения также получили несколько жилых домов, приусадебных участков и Новогорьковская ТЭЦ, что привело к частичному прекращению энергоснабжения. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий инцидента. Пострадавших в результате удара нет.

Ранее на этой неделе о возгорании на территории одного из НПЗ в Уфе после налета дронов и падения обломков сообщал губернатор Башкирии Радий Хабиров. Пострадавших в результате инцидента также не было. О последствиях повреждений не сообщалось.

В конце марта стало известно, что Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ «Кинеф»), один из крупнейших в России, сможет в течение месяца возобновить производство после атаки беспилотников. По оценкам источников в отрасли, за такой срок, если атака не повторится, удастся отремонтировать три из четырех ключевых установок.