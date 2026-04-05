Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 5 апреля 2026

В российском регионе от удара дронов пострадали НПЗ и ТЭЦ

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В результате ночного налета дронов на Нижегородскую область получили повреждения два объекта на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

В общей сложности в атаке участвовали 30 БПЛА. По словам главы региона, все они были сбиты, а возгорание связано с падением обломков. В настоящее время пожар локализован, то есть распространение огня остановлено.

Повреждения также получили несколько жилых домов, приусадебных участков и Новогорьковская ТЭЦ, что привело к частичному прекращению энергоснабжения. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий инцидента. Пострадавших в результате удара нет.

Ранее на этой неделе о возгорании на территории одного из НПЗ в Уфе после налета дронов и падения обломков сообщал губернатор Башкирии Радий Хабиров. Пострадавших в результате инцидента также не было. О последствиях повреждений не сообщалось.

В конце марта стало известно, что Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ «Кинеф»), один из крупнейших в России, сможет в течение месяца возобновить производство после атаки беспилотников. По оценкам источников в отрасли, за такой срок, если атака не повторится, удастся отремонтировать три из четырех ключевых установок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok