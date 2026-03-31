16:54, 31 марта 2026

Назван срок возобновления работы одного из пострадавших от дронов НПЗ в России

Reuters: Киришский НПЗ запустит производство в течение месяца после атаки дронов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ «Кинеф») сможет восстановить производство в течение месяца после того, как на прошлой неделе пострадал из-за атаки дронов. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли пишет Reuters.

По их словам, за такой срок удастся отремонтировать три из четырех ключевых установок, что выведет предприятие на 60 процентов мощности.

В то же время собеседники агентства считают, что скорость наращивания выпуска прямо зависит от ситуации с портами на Балтийском море, которые также регулярно подвергаются атакам беспилотников и вынуждены сокращать экспорт.

«Кинеф» является вторым по объемам переработки НПЗ в России и крупнейшим в европейской части страны. В год он способен принять 21 миллион тонн нефти.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля запрет на экспорт бензина из России распространят на производителей. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, новые меры необходимы для того, чтобы не допустить возникновения локальных дефицитов и роста цен в рознице.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
