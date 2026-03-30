16:06, 30 марта 2026Экономика

Биржевые цены на бензин в России упали

Стоимость бензина на Петербургской бирже снизилась перед запретом экспорта
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цены на бензин на Петербургской бирже в понедельник, 30 марта, перешли к снижению на фоне готовности правительства запретить его экспорт с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость марки Аи-92 снизилась на 2,16 процента, до 65 496 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,92 процента, до 69 974 рубля. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,94 процента, до 63 308 рублей.

В пятницу, 27 марта, вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтяными компаниями поручил Минэнерго готовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля. В правительстве объяснили, что такая мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение внутреннего рынка.

До этого вице-премьер отмечал угрозу стабильности топливного рынка из-за увеличения мировых цен и признавал, что ситуация сложная, а принимать меры следует «очень срочно».

