В России обсудят запрет экспорта бензина

Вице-премьер Новак анонсировал совещание по продлению запрета экспорта бензина

В пятницу, 27 марта, в правительстве состоится совещание с руководителями нефтяных компаний на тему запрета экспорта бензина. Об этом в кулуарах съезда Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он объяснил, что в первую очередь следует оценить баланс и прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации. В целом на встрече затронут все вопросы, которые касаются обеспечения внутреннего рынка топлива в сложившихся условиях.

Новак напомнил, что операция Израиля и США в Иране привела к взлету мировых цен на нефть и нефтепродукты, причем последние подорожали значительно сильнее. Теперь такая ситуация может привести к увеличению объемов экспорта и росту цен в России.

Накануне вице-премьер на коллегии Минэнерго заявил об угрозе стабильности топливного рынка в России из-за увеличения мировых цен. Он признал, что ситуация очень сложная, а принимать меры следует «очень срочно». Новак призвал включиться в решение вопроса как Минэнерго, так и правительство и энергетические компании.

С февраля этого года производители имеют право экспортировать из России не только дизельное топливо, но и бензин. Текущие разрешения действуют до 31 июля. Источники «Интерфакса» считают, что по итогам совещания экспорт бензина запретят для всех сразу на квартал.

