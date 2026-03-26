14:08, 26 марта 2026

В России обсудят запрет экспорта бензина

Вице-премьер Новак анонсировал совещание по продлению запрета экспорта бензина
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В пятницу, 27 марта, в правительстве состоится совещание с руководителями нефтяных компаний на тему запрета экспорта бензина. Об этом в кулуарах съезда Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он объяснил, что в первую очередь следует оценить баланс и прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации. В целом на встрече затронут все вопросы, которые касаются обеспечения внутреннего рынка топлива в сложившихся условиях.

Новак напомнил, что операция Израиля и США в Иране привела к взлету мировых цен на нефть и нефтепродукты, причем последние подорожали значительно сильнее. Теперь такая ситуация может привести к увеличению объемов экспорта и росту цен в России.

Накануне вице-премьер на коллегии Минэнерго заявил об угрозе стабильности топливного рынка в России из-за увеличения мировых цен. Он признал, что ситуация очень сложная, а принимать меры следует «очень срочно». Новак призвал включиться в решение вопроса как Минэнерго, так и правительство и энергетические компании.

С февраля этого года производители имеют право экспортировать из России не только дизельное топливо, но и бензин. Текущие разрешения действуют до 31 июля. Источники «Интерфакса» считают, что по итогам совещания экспорт бензина запретят для всех сразу на квартал.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Мать футболиста по фамилии Жмырь объяснила решение назвать сына Месси

    Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера сожгла себе глаз

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Все новости
