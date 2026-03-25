В правительстве призвали «прям очень срочно» сдержать рост цен на бензин

Вице-премьер Новак поручил в кратчайшие сроки сдержать рост цен на автозаправках

Сильный рост стоимости нефтепродуктов во всем мире, что связано с операцией Израиля и США в Иране и перекрытием Тегераном Ормузского пролива, создает угрозу стабильности топливного рынка в России. Об этом на коллегии Минэнерго заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Он объяснил, что работать над сохранением надежности внутреннего рынка, в том числе в вопросе обеспечения и сдерживания цен, надо всем — Минэнерго, правительству и энергетическим компаниям. В частности, со стороны властей следует обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, необходимых для решения этой задачи.

«Она непростая, сложная и это прям очень срочно», — подчеркнул Новак.

По мнению чиновника, речь идет о самом крупном энергетическом кризисе за последние 50 лет. Его можно сравнить только с эмбарго стран Персидского залива в 1970-е годы, когда те остановили поставки западным странам. Но нынешние события касаются почти 20 миллионов баррелей нефти в сутки, то есть пятой части всего мирового предложения.

Ранее стало известно, что российские независимые топливные операторы перестают покупать крупные партии бензина в связи с ростом цен на него. Пока они пытаются обходиться небольшими партиями с региональных нефтебаз и не делают запасов, надеясь на скорое падение стоимости топлива, но в перспективе ближайшего месяца, предупреждают эксперты, бензин у них может закончиться.