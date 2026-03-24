10:22, 24 марта 2026

Продавцы бензина в России столкнулись с проблемами

«Ъ»: Независимые сети АЗС прекратили закупать крупные партии бензина из-за цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские независимые топливные операторы перестают покупать крупные партии бензина в связи с ростом цен на него. Об этом со ссылкой на обзор Национального биржевого ценового агентства пишет «Коммерсантъ».

Текущие расценки не позволяют получать прибыль с продаж, поэтому сети АЗС переключились на мелкооптовые партии, которые еще можно достать на региональных нефтебазах. Участники рынка полагают, что запасов на них пока достаточно для закрытия потребностей.

Между тем в южных регионах страны ситуация уже усложняется. Сроки отгрузки новых партий с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) растут, в том числе в связи с участившимися внеплановыми ремонтами. По оценкам экспертов, интерес к крупным партиям вернется только после того, когда разница между ценами на заправках и в опте позволит получать прибыль.

Собеседник издания отмечает, что независимые АЗС избрали неоптимальную стратегию в начале года. В январе и феврале они отказывались от закупок, надеясь на дальнейшее снижение стоимости топлива и не формируя запасы. Однако уже в конце февраля оптовые цены на бензин начали расти и с тех пор увеличились более чем на 12 процентов.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко оценивает уровень запасов бензина у независимых участников рынка как достаточный. Однако формирование новых запасов не происходит, что создает отложенные риски, которые могут реализоваться в течение месяца.

