Экономика
14:53, 20 марта 2026Экономика

Цены на основные виды топлива в России заметно выросли

Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам торговой недели стоимость основных видов автомобильного топлива в России заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 14:40 по московскому времени котировки АИ-92 увеличились на 1,43 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 66 428 рублей за тонну. Премиальный сорт АИ-95, в свою очередь, прибавил в цене 1,31 процента (до 70 425 рублей).

Летнее дизельное топливо подорожало к тому времени на 0,76 процента (до 67 201 рубля), зимнее — на 0,05 процента (до 67 006 рублей). Единственным исключением стало межсезонное дизтопливо, стоимость которого не изменилась, оставшись на уровне 66 901 рубля.

За торговую неделю цена АИ-92 выросла на 1,89 процента, АИ-95 — на 2,14 процента, летнего дизельного топлива — на 5,91 процента, зимнего — на 4,91 процента, а межсезонного — на 5,07 процента.

Основные виды автомобильного топлива в России дорожают с начала марта. С января их стоимость поднялась более чем на 15 процентов. На биржевые котировки по-прежнему оказывают давление регулярные атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Ремонтные работы на ряде предприятий создают риски для предложения на внутреннем рынке, что подталкивает цены на бензин и дизтопливо вверх.

В случае резкого роста оптовой стоимости, отмечал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, в России могут возобновить запрет на экспорт бензина. Однако в настоящее время предпосылок для этой меры нет, констатировал он.

