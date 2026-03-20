09:12, 20 марта 2026Экономика

В России задумались о новом ограничении экспорта бензина

Глава департамента Минэнерго РФ Рубцов не исключил запрета на экспорт бензина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Вопрос возобновления запрета экспорта бензина из России пока не стоит на повестке дня, но в случае резкого роста оптовых цен его могут быстро ввести. Об этом на форуме «Биржевой товарный рынок 2026» рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, пишут «Ведомости».

Он назвал сам механизм ограничений для производителей, уже применявшийся в рамках прошлых топливных ограничений, эффективным. «С учетом высоких цен, может быть, это решение будет принято превентивно», — заметил чиновник.

По словам Рубцова, также правительство пока не намерено переносить сроки плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поскольку «крупных пересечений и рисков для топливообеспечения» не наблюдается. В целом в Минэнерго ожидают, что объемы нефтепереработки в России по сравнению с прошлым годом вырастут.

За последние три недели биржевая стоимость топлива в стране резко выросла. Так, бензин Аи-92 подорожал на 10,5 процента, Аи-95 — на 11 процентов, а дизтопливо — на 19 процентов.

Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев объяснил ситуацию ранним началом сезона повышенного спроса на топливо и конфликтом на Ближнем Востоке, что привело к росту экспорта. По его мнению, вывоз бензина из страны уже следует запретить.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, в свою очередь, считает введение запрета на экспорт бензина сейчас избыточной мерой. Он предполагает, что идти на такой шаг следует только в том случае, если стоимость нефти закрепится на уровне выше 110 долларов за баррель.

