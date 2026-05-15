Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 15 мая 2026Экономика

Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

Reuters: Астраханский ГПЗ приостановил выпуск моторного топлива после пожара
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астрахани временно приостановил производство бензина и дизельного топлива из-за пожара, который вспыхнул 13 мая после атаки беспилотника. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Ранее губернатор области Игорь Бабушкин подтвердил, что обломки БПЛА стали причиной пожара на предприятии. Пострадавших в результате инцидента не было.

Источники агентства предположили, что возобновить выпуск моторного топлива удастся через несколько недель или несколько месяцев. ГПЗ был остановлен в сентябре прошлого года. В материале утверждается, что полноценное производство на нем возобновили несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что работу после пожара в результате удара украинского беспилотника, произошедшего 7 мая, приостановил Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. Главной причиной эксперты считают атаки беспилотников по экспортной и перерабатывающей инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

    Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok