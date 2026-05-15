Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

Reuters: Астраханский ГПЗ приостановил выпуск моторного топлива после пожара

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астрахани временно приостановил производство бензина и дизельного топлива из-за пожара, который вспыхнул 13 мая после атаки беспилотника. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Ранее губернатор области Игорь Бабушкин подтвердил, что обломки БПЛА стали причиной пожара на предприятии. Пострадавших в результате инцидента не было.

Источники агентства предположили, что возобновить выпуск моторного топлива удастся через несколько недель или несколько месяцев. ГПЗ был остановлен в сентябре прошлого года. В материале утверждается, что полноценное производство на нем возобновили несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что работу после пожара в результате удара украинского беспилотника, произошедшего 7 мая, приостановил Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. Главной причиной эксперты считают атаки беспилотников по экспортной и перерабатывающей инфраструктуре.