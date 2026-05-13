Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

Газоперерабатывающий завод загорелся в Астраханской области после атаки БПЛА

Газоперерабатывающий завод загорелся в Астраханской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Он отметил, что жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Как утверждает Бабушкин, по данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается, разъяснил губернатор.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 13 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 286 украинских дронов. Атакам подверглись Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская и Рязанская области, а также республики Калмыкия и Крым.