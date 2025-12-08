Реклама

07:41, 8 декабря 2025Россия

Раскрыт процент бесплодия у россиян

Мурашко: Показатель бесплодия у россиян составляет семь-восемь процентов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Бесплодием страдает семь-восемь процентов россиян. Показатель раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Заболеваемость бесплодием у нас в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте. Этот показатель сейчас немного вырос в связи с проведением репродуктивной диспансеризации, и сейчас составляет около 7-8 процентов», — обозначил глава Минздрава.

По его данным, заболеваемость бесплодием в России за шесть лет снизилась у женщин на 9,5 процента, у мужчин — на 22 процента.

«Нужно иметь в виду, что диагноз этот ставят тем, что хочет иметь детей, но по каким-то причинам не получается, он выставляется в течение года, если беременность не наступила. И врач на репродуктивной диспансеризации задает эти вопросы», — пояснил Мурашко.

Ранее сообщалось, что у женщин заболевания репродуктивной системы выявляются чаще, чем у мужчин, что связано с тем, что женщины чаще проходят медицинские осмотры и более бдительны к своему здоровью.

    Раскрыт процент бесплодия у россиян

