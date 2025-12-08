Реклама

Россия
07:23, 8 декабря 2025Россия

Глава Минздрава оценил возможности россиян иметь детей

Мурашко: У большинства россиян отсутствуют заболевания репродуктивной системы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freestocks / Unsplash

У большинства россиян отсутствуют заболевания репродуктивной системы. Возможности жителей страны иметь детей оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит — может реализовать свое решение о рождении ребенка», — обозначил глава Минздрава.

Согласно приведенной министром статистике, факторы риска есть у 14,2 процента прошедших за последние 10 месяцев диспансеризацию россиян, еще у 7,8 процента выявили хронические заболевания репродуктивной системы.

При этом у женщин заболевания репродуктивной системы выявляются чаще, чем у мужчин, что связано с тем, что женщины чаще проходят медицинские осмотры и более бдительны к своему здоровью.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что почти у 13 процентов россиянок выявили проблемы с репродуктивной системой. После медицинских осмотров среди подростков выяснилось, что у 5 процентов девочек и у 4 процентов мальчиков есть проблемы со здоровьем, которые влияют на деторождение.

