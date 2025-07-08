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14:09, 8 июля 2025Россия

Медики раскрыли возможности россиян к деторождению

Голикова: У 13 процентов россиянок выявили проблемы репродуктивного здоровья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

По результатам медицинских осмотров на состояние репродуктивного здоровья в 2024 году у почти 13 процентов россиянок выявили проблемы. Показатели возможностей граждан к деторождению раскрыла вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Согласно приведенной ею статистике, проблемы с репродуктивным здоровьем также выявили у 2,1 процента мужчин, прошедших медицинские осмотры.

Кроме того, в 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 миллиона подростков в возрасте 15-17 лет. Результаты показали, что заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявили у 5 процентов девочек и у 4 процентов мальчиков.

Ранее Голикова раскрыла число отказавшихся от абортов россиянок. По ее словам, в результате отказа россиянок от прерывания беременности в 2024 году родилось около 42 тысяч детей.

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