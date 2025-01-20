Мужчина нашел биологического отца и через 16 лет узнал о своей ошибке

Мужчина из Китая узнал, что человек, которого он 16 лет считал биологическим отцом, обманул его. Об этом пишет South China Morning Post.
41-летний житель провинции Шаньдун Ван Ган с младенчества рос в разных приемных семьях и не знал настоящих родителей. В 13 лет он начал работать и самостоятельно обеспечивать себя. Достигнув 25 лет, Ван решил найти биологическую семью. В 2008 году он обратился к одному из приемных отцов, который дал ему контакт другого мужчины — Ху, тоже его приемного отца. Когда Ван приехал к Ху, тот признался, что он и есть его настоящий отец, просто мальчик родился вне брака. Он даже показал фото с Ваном, на котором ему три года. Ху не просил у сына денег, наоборот, сам дарил ему небольшие суммы.
На протяжении 16 лет мужчины поддерживали связь. Ван постоянно навещал Ху. Он также неоднократно просил мужчину сделать ДНК-тест, но Ху отказывался, говоря, что не поедет ради этого в город. В декабре 2024 года Ван отвез отца в больницу для обследования и заодно заказал ДНК-тест. Его результат оказался отрицательным. Ван понял, что совершил ошибку. Когда он рассказал Ху, что знает об обмане, тот объяснил свое поведение сочувствием — якобы он увидел, как Ван страдает без семьи. Однако мужчина не поверил выдавшему себя за его отца Ху. Он считает, что таким образом пенсионер просто хотел обмануть его и скрыть имена людей, которые занимаются похищением детей.
Ван заявил о намерении продолжать поиски настоящей семьи. Он также раздумывает о том, чтобы обратиться в полицию и попросить правоохранителей проверить Ху и выяснить, нет ли у него связей с преступным миром.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас полицейский неожиданно узнал, что его биологический отец попал в тюрьму за убийство, и помог ему освободиться. Полицейский отметил, что начал заниматься этим вопросом только из-за родственной связи с заключенным.