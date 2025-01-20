Мужчина нашел биологического отца и через 16 лет узнал о своей ошибке

Житель Китая узнал, что выдавший себя за его отца мужчина 16 лет обманывал его

Мужчина из Китая узнал, что человек, которого он 16 лет считал биологическим отцом, обманул его. Об этом пишет South China Morning Post.

41-летний житель провинции Шаньдун Ван Ган с младенчества рос в разных приемных семьях и не знал настоящих родителей. В 13 лет он начал работать и самостоятельно обеспечивать себя. Достигнув 25 лет, Ван решил найти биологическую семью. В 2008 году он обратился к одному из приемных отцов, который дал ему контакт другого мужчины — Ху, тоже его приемного отца. Когда Ван приехал к Ху, тот признался, что он и есть его настоящий отец, просто мальчик родился вне брака. Он даже показал фото с Ваном, на котором ему три года. Ху не просил у сына денег, наоборот, сам дарил ему небольшие суммы.

На протяжении 16 лет мужчины поддерживали связь. Ван постоянно навещал Ху. Он также неоднократно просил мужчину сделать ДНК-тест, но Ху отказывался, говоря, что не поедет ради этого в город. В декабре 2024 года Ван отвез отца в больницу для обследования и заодно заказал ДНК-тест. Его результат оказался отрицательным. Ван понял, что совершил ошибку. Когда он рассказал Ху, что знает об обмане, тот объяснил свое поведение сочувствием — якобы он увидел, как Ван страдает без семьи. Однако мужчина не поверил выдавшему себя за его отца Ху. Он считает, что таким образом пенсионер просто хотел обмануть его и скрыть имена людей, которые занимаются похищением детей.

Ван заявил о намерении продолжать поиски настоящей семьи. Он также раздумывает о том, чтобы обратиться в полицию и попросить правоохранителей проверить Ху и выяснить, нет ли у него связей с преступным миром.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас полицейский неожиданно узнал, что его биологический отец попал в тюрьму за убийство, и помог ему освободиться. Полицейский отметил, что начал заниматься этим вопросом только из-за родственной связи с заключенным.