Полицейский неожиданно узнал в заключенном убийце биологического отца и освободил его

В Техасе биологический отец полицейского оказался убийцей

В американском штате Техас полицейский неожиданно узнал, что его биологический отец попал в тюрьму за убийство, и решил помочь ему освободиться. Об этом пишет The Washington Post.

54-летний сотрудник полиции Брэд Юэлл сделал ДНК-тест вместе с женой. Таким необычным образом супруги решили отпраздновать Рождество. Не узнав из теста ничего нового, Юэлл благополучно забыл о нем. Однако спустя несколько лет ему написала незнакомая женщина и представилась тетей. Мужчина не поверил ей, но решил еще раз изучить свою родословную. Он нашел свое свидетельство о рождении и с помощью экспертов узнал, что его усыновили.

Биологическим отцом Юэлла оказался Джимми Рэй Грейвс — убийца, отбывающий срок в штате Луизиана. Когда они наконец встретились, Грейвс заявил, что ничего не знал о своем ребенке. Кроме того, он добавил, что совершил преступление намеренно. Несмотря на это, отец и сын стали постепенно сближаться друг с другом. В конце концов Юэлл решил добиться освобождения Грейвса, который к тому времени провел в тюрьме около 50 лет. Полицейский отметил, что начал заниматься этим вопросом только из-за родственной связи с заключенным. В 2022 году Грейвс вышел из тюрьмы.

Юэлл смог найти информацию и о биологической матери. Как выяснилось, она родила его в 18 лет и через два дня отдала для усыновления. Позднее женщина вышла замуж за другого мужчину и завела от него детей. Матери Юэлла уже нет в живых, но ему удалось встретиться с единоутробными сестрами и братьями.

Ранее сообщалось, что в городе Чикаго, США, мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. По мнению мужчины, их встрече поспособствовал Бог.