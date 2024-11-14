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15:12, 14 ноября 2024Из жизни

Мужчина годами посещал одну пекарню и неожиданно узнал в ее хозяйке родную мать

В США мужчина неожиданно узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: ABC 7 Chicago

В городе Чикаго, США, мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. Об этом сообщает ABC 7.

Вамарру Хантеру было 35 лет, когда он неожиданно выяснил, что является приемным ребенком. Он решил найти биологическую семью, сдал тест-ДНК и обнаружил, что живет с родной матерью Ленор Линдси в одном районе.

Более того, оказалось, что Линдси владеет пекарней, которую Хантер посещал годами. По мнению мужчины, их встрече поспособствовал Бог. Когда мать и сын познакомились, у Линдси были проблемы со здоровьем. По счастливой случайности у Хантера был опыт в приготовлении выпечки, поэтому он временно взял управление пекарней на себя. Сейчас мать и сын часто работают вместе.

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Линдси рассказала, что родила Хантера, когда ей было 17 Она была слишком молода и решила отдать ребенка. Встретившись с матерью, мужчина также узнал, что у него есть сестра.

«Вы не сможете наверстать упущенное. — отметил Хантер. — Что вы можете сделать — так это правильно использовать то время, которое у вас есть». По словам мужчины, он хочет превратить пекарню Линдси в настоящий семейный бизнес. Выйдя на пенсию, Хантер планирует передать заведение одному из своих четырех детей.

Ранее сообщалось, что родные сестры из Южной Кореи, разлученные в детстве, нашли друг друга спустя почти 40 лет. Сдать ДНК-тест ее вдохновила история соседки: та смогла воссоединиться со своей родственницей благодаря специальной генетической программе по поиску биологической семьи.

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