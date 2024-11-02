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18:00, 2 ноября 2024Из жизни

Женщина вдохновилась историей соседки и нашла потерянную 40 лет назад сестру

People: жившие в разных странах сестры нашли друг друга спустя 40 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Родные сестры из Южной Кореи, разлученные в детстве, нашли друг друга спустя почти 40 лет. Об этом пишет People.

Дарраг Ханнан и Джи Вон Ха родились в Южной Кореей с разницей чуть больше года, были удочерены разными семьями и увезены в разные страны. Ханнан жила в США, а Вон Ха — в Бельгии. Обе девочки, по их словам, знали, что их родители приемные, но лишь в подростковом возрасте стали задумываться о биологической семье.

В 2018 году Ханнан сдала образец ДНК в рамках специальной программы по поиску родственников MyHeritage, но тогда ей не удалось никого найти. Спустя время об этом стала задумываться и Вон Ха. Она рассказала, что ее вдохновила история соседки. Та смогла воссоединиться с давно потерянной сестрой с помощью теста-ДНК. Про женщин в 2019 году даже выпустили фильм The Missing Piece («Недостающая часть»).

Вон Ха поучаствовала в программе MyHeritage и увидела в базе данных Ханнан. Женщина тут же написала ей о своем открытии. В конце октября 39-летняя Ханнан, занимающаяся организацией музейных экспозиций, и 38-летняя Вон Ха, управляющая магазином вязания и шитья, впервые встретились в аэропорту Сеула, Южная Корея.

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Сестры заметили в друг друге как сходства, обусловленные «общей природой», так и различия, сформированные жизнью в разных странах и семьях. Женщины признались, что чувствуют себя комфортно друг с другом: они могут как обсуждать серьезные темы, так и вместе смеяться над чем-то.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 60-летняя участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась со старшими братом и сестрой, которых никогда не видела. «Это чувство невозможно описать, потому что я никогда раньше не испытывала подобного. Как будто я уже знала их целую вечность», — объяснила одна из сестер.

Их время пришло!
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