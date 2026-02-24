Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:58, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Иностранный журналист восхитился видео с Путиным и обратился к Западу

Журналист Боуз призвал Запад помнить, что Россия умеет воевать и побеждать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Западным государствам следует помнить, что Россия не понаслышке знает, что такое война. Об этом в социальной сети X написал журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он опубликовал на своей странице видео, на котором российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов минутой молчания.

«Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом», — подчеркнул Боуз.

Ранее Путин вручил в Кремле Героям России государственные награды. На церемонии награждения Героев специальной военной операции (СВО) президент заявил, что РФ сражается за свое будущее, правду и независимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Захарова рассказала о вызвавших обеспокоенность России словах Зеленского

    Парень элегантно отомстил мешавшему ему спать брату

    Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

    В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

    Иностранный журналист восхитился видео с Путиным и обратился к Западу

    В участии Мединского на переговорах увидели сигнал для Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok