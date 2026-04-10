Страна Персидского залива обвинила Иран в атаке

Кувейт обвинил Иран в атаке на военных

Кувейт обвинил Иран в атаке на несколько важных объектов Национальной гвардии, которая привела к ранениям среди военнослужащих. Об этом говорится в заявлении на официальной странице Вооруженных сил страны в социальной сети X.

«В результате преступного иранского нападения были атакованы несколько жизненно важных объектов, принадлежащих Национальной гвардии, что привело к ранению нескольких ее военнослужащих (они в настоящее время получают лечение, их состояние стабильное), а также к значительным материальным повреждениям», — сказано в публикации.

Согласно заявлению, за прошедшие сутки в воздушном пространстве страны было обнаружено семь враждебных беспилотников, которые были уничтожены.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что Тегеран не нарушал режим прекращения огня. В официальном заявлении подчеркивается, что Иран «абсолютно не совершал никаких запусков по какой-либо стране» в течение часов действия режима.