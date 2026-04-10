КСИР ответил на обвинения в нарушении режима прекращения огня

КСИР отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что Тегеран не нарушал режим прекращения огня. В официальном заявлении подчеркивается, что Иран «абсолютно не совершал никаких запусков по какой-либо стране» в течение часов действия режима, пишет CBS News.

В Корпусе отвергли обвинения и назвали сообщения СМИ об атаках беспилотников и ракет по объектам на южном побережье Персидского залива недостоверными. Если эти сообщения верны, то за ними стоят «сионистский враг» или Соединенные Штаты, подчеркнули в КСИР.

Иранские военные заявили, что страна всегда открыто берет на себя ответственность за любые свои военные действия. «Любые действия, не включенные в официальные заявления, не имеют к нам никакого отношения», — говорится в заявлении Корпуса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.