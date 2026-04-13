13:11, 13 апреля 2026Мир

В Кремле оценили позицию Европы по украинскому конфликту

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины. Об этом он заявил во время брифинга, передает РИА Новости.

«Европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны», — подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что любые действия по наращиванию военных устремлений киевского режима не способствуют поиску мирного урегулирования.

По словам Пескова, Европа всячески способствует продолжению конфликта.

Ранее Песков заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока поставлены на паузу. Представитель Кремля объяснил приостановку решения этого вопроса из-за невозможности посредничества со стороны Вашингтона в связи с загруженностью американских коллег в Иране. Он подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.

