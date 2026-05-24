Пленный пограничник ВСУ призвал украинских военных сдаваться

Пограничник ВСУ Остафийчук призвал сослуживцев сдаваться для спасения жизни

Взятый в плен инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук заявил, что украинским солдатам следует сложить оружие и сдаться российским войскам. Его слова приводит ТАСС.

Остафийчук призвал сослуживцев сдаваться для спасения своей жизни. Он рассказал, что на Украине плохо относятся к конфликту с Россией.

«Людей мобилизуют, но они все равно убегают, убегают даже с позиций. К Зеленскому отношусь плохо, потому что так не делается, как он делает. Так что, парни [военнослужащие ВСУ], бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы», — призвал пограничник.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это произошло на учебном полигоне в Днепропетровской области.