Парень решил впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

Пользователь Reddit с ником PaulitaN_Price рассказал, как оконфузился перед отцом своей девушки, попытавшись поразить его своими техническими навыками. Сам мужчина при этом, по словам молодого человека, гуру электроники.

«Мы ужинали у них дома, и он упомянул, что его старый стереомагнитофон издает жужжащий звук и иногда отключается. И почему-то я, тупица, произнес: "Ага, похоже, где-то контакт отошел, я уже такое чинил". Нет, я такое никогда не чинил. Я никогда ничего подобного не чинил. Кажется, однажды я смог перегрузить модем, а потом вел себя как герой. Он просто посмотрел на меня и сказал: "Хочешь посмотреть?"» — написал автор.

Когда они с отцом вышли на улицу, тот поставил перед ним стереосистему, после чего открыл ее. Автор увидел внутри одни лишь провода, платы и мелкие металлические детали, каких он, конечно же, не видел никогда в жизни. Ему захотелось немедленно сбежать, однако вместо этого «начал разыгрывать жалкое представление» — наклонялся, указывал на случайные переплетения проводов, приговаривая пир этом: «Ага, ладно, я вижу проблему» или «Может быть, вот здесь что-то и пошло не так».

«Он просто стоял там, молча, наблюдая за моим саморазрушением в реальном времени. И тут я увидел этот маленький штекер или провод, или что-то еще, что показалось мне кривым, и вместо того, чтобы спросить, я просто потянул за него, причем не очень аккуратно. Просто дернул. Сразу же раздался резкий щелчок, а потом — тишина. Просто тишина. Мы оба замерли. Помню, как сказал что-то невероятно глупое, вроде "ну ладно", и попытался включить систему. Все. Полностью неработоспособна», — ужаснулся автор.

Отец девушки никак не стал реагировать на это, и они вернулись в дом. Однако остаток ужина прошел в напряженной и крайне неловкой атмосфере. Уже в машине по дороге домой девушка объяснила своему избраннику, что ее отец очень дорожил этой стереосистемой, которой он обзавелся едва ли не до ее рождения.

