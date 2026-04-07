04:01, 7 апреля 2026

Парень решил впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Пользователь Reddit с ником PaulitaN_Price рассказал, как оконфузился перед отцом своей девушки, попытавшись поразить его своими техническими навыками. Сам мужчина при этом, по словам молодого человека, гуру электроники.

«Мы ужинали у них дома, и он упомянул, что его старый стереомагнитофон издает жужжащий звук и иногда отключается. И почему-то я, тупица, произнес: "Ага, похоже, где-то контакт отошел, я уже такое чинил". Нет, я такое никогда не чинил. Я никогда ничего подобного не чинил. Кажется, однажды я смог перегрузить модем, а потом вел себя как герой. Он просто посмотрел на меня и сказал: "Хочешь посмотреть?"» — написал автор.

Когда они с отцом вышли на улицу, тот поставил перед ним стереосистему, после чего открыл ее. Автор увидел внутри одни лишь провода, платы и мелкие металлические детали, каких он, конечно же, не видел никогда в жизни. Ему захотелось немедленно сбежать, однако вместо этого «начал разыгрывать жалкое представление» — наклонялся, указывал на случайные переплетения проводов, приговаривая пир этом: «Ага, ладно, я вижу проблему» или «Может быть, вот здесь что-то и пошло не так».

Материалы по теме:
Какие вопросы задать парню? 115+ идей для интересного общения на первом свидании
Какие вопросы задать парню?115+ идей для интересного общения на первом свидании
12 ноября 2025
Лучшие идеи для свидания. Как провести романтический вечер?
Лучшие идеи для свидания.Как провести романтический вечер?
16 декабря 2025
«Измен в последние годы стало больше» Частный детектив — о том, какие признаки выдают неверность и кто чаще изменяет партнеру
«Измен в последние годы стало больше»Частный детектив — о том, какие признаки выдают неверность и кто чаще изменяет партнеру
25 января 2026

«Он просто стоял там, молча, наблюдая за моим саморазрушением в реальном времени. И тут я увидел этот маленький штекер или провод, или что-то еще, что показалось мне кривым, и вместо того, чтобы спросить, я просто потянул за него, причем не очень аккуратно. Просто дернул. Сразу же раздался резкий щелчок, а потом — тишина. Просто тишина. Мы оба замерли. Помню, как сказал что-то невероятно глупое, вроде "ну ладно", и попытался включить систему. Все. Полностью неработоспособна», — ужаснулся автор.

Отец девушки никак не стал реагировать на это, и они вернулись в дом. Однако остаток ужина прошел в напряженной и крайне неловкой атмосфере. Уже в машине по дороге домой девушка объяснила своему избраннику, что ее отец очень дорожил этой стереосистемой, которой он обзавелся едва ли не до ее рождения.

Ранее парень попытался впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним. Причиной стало то, что парень не умел водить автомобиль с механической коробкой передач.

